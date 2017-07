EssenDie Gesellschafter des Discounters Aldi Nord haben einem der größten Investitionsprojekte der vergangenen Jahre zugestimmt. In den kommenden Jahren sollen alle 2300 Märkte in Deutschland umgebaut und modernisiert werden. Vorbild für dieses Konzept, das intern „ANiKo“ genannt wird, ist eine Testfiliale in Herten.

„Wir werden schon im Herbst mit der Umbauphase beginnen“, sagte Aldi-Nord-Geschäftsführer Thorsten Kinzel. Das Tempo, das das Unternehmen vorlegt, ist enorm: Pro Woche sollen rund 30 Märkte umgebaut werden. Auch in den acht Auslandsmärkten sollen sukzessive alle Märkte modernisiert werden. Das Gesamtvolumen des Projekts liegt bei 5,2 Milliarden Euro.