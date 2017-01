WienDer österreichische Getränkehersteller Red Bull hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr auf 6,029 Milliarden Euro steigern können. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz noch 5,903 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mit Sitz im Salzburger Fuschl am See am Dienstag mitteilte. Zum Gewinn gab es von dem nicht an der Börse notierten Konzern keine Angaben. Zuerst hatte die österreichische Tageszeitung „Kronen Zeitung“ darüber berichtet.

Im Vorjahr seien laut Konzernangaben weltweit 6,062 Milliarden Dosen der Brause verkauft worden. Das bedeute ein Absatzplus von 1,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2015. Besonders Absatzzuwächse in Chile (plus 28 Prozent), Skandinavien und Polen (jeweils plus 13 Prozent), den Niederlanden (plus zwölf Prozent) und Südafrika (plus zehn Prozent) seien für die Entwicklung verantwortlich.