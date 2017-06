BrüsselDas US-Modeunternehmen Guess bekommt wegen seiner Online-Vertriebspraktiken Ärger mit den EU-Wettbewerbshütern. „Der Kommission liegen Informationen vor, dass Guess in seine Vertriebsverträgen den Weiterverkauf an Verbraucher im Ausland verbietet“, teilte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel mit.

Sollten sich die Vorwürfe als wahr erweisen, verstieße das Modehaus gegen EU-Recht. Dieses verbietet Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die den Handel und den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt beeinträchtigen.