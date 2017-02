BerlinIn Deutschland wurden im vergangenen Jahr mehr Güter transportiert als je zuvor - vor allem per Lkw auf der Straße. Dagegen verzeichneten Binnenschiffe sowie die Bahn sogar ein Minus, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Mit insgesamt 4,6 Milliarden Tonnen wurden 1,1 Prozent mehr bewegt als 2015. Es ist das vierte Jahr in Folge mit einem Plus. Grund dafür ist der anhaltende Wirtschaftsaufschwung: Deutschland hat 2016 so viel ex- und importiert wie noch nie. Die Straße verzeichnete mit 3,6 Milliarden Tonnen ein Plus von 1,5 Prozent. Die Bahnen wurden dagegen abgehängt: Hier gab es ein Minus von 1,6 Prozent. Vor allem die Dauerkrise bei der Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo wirkte sich aus. Schienen-Verbände machten die Politik verantwortlich: Der Lkw werde systematisch gegenüber der Schiene bevorzugt.

Das stärkste Wachstum wies 2016 die Luftfracht mit einem Plus von 3,3 Prozent auf. Allerdings werden in Flugzeugen mit 4,5 Millionen Tonnen nur 0,1 Prozent des gesamten Transportvolumens befördert. Im Eisenbahnverkehr schrumpfte die Menge um 1,6 Prozent auf 361 Millionen Tonnen, in der Binnenschifffahrt um 0,8 Prozent auf 220 Millionen Tonnen. Dies lag vor allem am Niedrigwasser der Flüsse zum Jahresende, das Transporte verhinderte. Legt man die Verkehrsleistung zugrunde - also die Zahl der Tonnen kombiniert mit gefahrenen Kilometern - hat der Lastwagen einen Anteil von über 71 Prozent, der der Bahn sackte auf unter 18 Prozent ab.