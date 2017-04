Stanford-Le-HopeDer erste Güterzug von Großbritannien nach China hat sich am Montag auf den gut 12.000 Kilometer langen Weg gemacht. Der mit Vitaminen, Baby-Produkten, alkoholfreien Getränken und anderen Waren beladene Zug soll in rund drei Wochen im Osten Chinas ankommen. Auch die Deutsche Bahn beteiligt sich an diesem Projekt. Die DB Cargo fährt den Abschnitt von London durch den Eurotunnel.

Die Reisezeit wäre damit nur halb so lang wie mit dem Schiff. Die Strecke führt über den Kanaltunnel nach Frankreich, Belgien, Deutschland, Polen, Weißrussland, Russland und Kasachstan an seinen Bestimmungsort.