AthenDie Privatisierung des zweitgrößten griechischen Hafens Thessaloniki ist in trockenen Tüchern. Ein Konsortium um Deutsche Invest Equity Partners habe mit 231,9 Millionen Euro das höchste Gebot unterbreitet und daher den Zuschlag für den 67-Prozent-Anteil erhalten, teilte die staatliche HRADF am Montag in Athen mit. Neben der deutschen Beteiligungsgesellschaft sind die französische SAS und die in Zypern ansässige Belterra Investments mit im Boot.