Es sind schwierige Zeiten für die deutsche Modebranche: Es kommen immer weniger Kunden in die Innenstädte. Es gibt immer mehr Rabattaktionen. Und außerdem greifen Billiganbieter wie die irische Kette Primark und neue Premium-Outlets wie Saks Off 5th die etablierten Modeunternehmen an.

Das bekommt auch Gerry Weber zu spüren. Sie kommen zu den hausgemachten Probleme hinzu. Im ersten Halbjahr, das am 30. April endete, hat das Unternehmen aus Halle/Westfalen 3,6 Prozent weniger verkauft als im vergleichbaren Zeitraum des vergangenen Jahres. Der Umsatz sank auf knapp 428 Millionen Euro. Auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging von 8,4 auf 6,0 Millionen Euro zurück.