HongkongAlibaba übernimmt für umgerechnet 2,5 Milliarden Euro einen Anteil von mehr als einem Drittel an Chinas größtem Betreiber von SB-Warenhäusern. Der Amazon-Rivale kaufe den direkten und indirekten Anteil von insgesamt etwa 36 Prozent an der Sun Art Retail Group von der Ruentex-Group, hieß es in einer Erklärung am Montag. Alibaba-Chef Daniel Zhang sprach von einer Zusammenführung von konventionellen Läden mit „datengetriebener Technologie und personalisierten Diensten in der digitalen Wirtschaft“. Der Lebensmittel-Einzelhandel in China umfasst einen Markt von etwa 500 Milliarden Dollar. Alibaba hatte zuletzt ein starkes Geschäftsquartal vorgelegt.