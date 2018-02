Düsseldorf„Weiter so, Edeka“, twittert ein Nutzer am Montag. Grund für das Lob an die Supermarktkette ist der Boykott von einigen Nestlé-Produkten: „Nestlé ist ein Konzern, den niemand braucht. Eine absolute Imageaufwertung, wenn das durchgezogen wird. Da gehe ich noch lieber zu Edeka als zur Konkurrenz. #nature #futureisgreen“, so der Nutzer weiter.