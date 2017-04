Der Duisburger Familienholding Haniel hat 2016 den Gewinn deutlich in die Höhe geschraubt und will nun beim operativen Ertrag weiter zulegen. Bei einem stagnierenden Umsatz kletterte das operative Ergebnis im vergangenen Jahr um 19 Prozent auf 229 Millionen Euro, wie Haniel am Montag mitteilte. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 144 (Vorjahr: 120) Millionen Euro. Unter anderem schrieb der Rohstoffhändler ELG operativ wieder schwarze Zahlen, der Versandhändler Takkt verdiente mehr.

Haniel sitzt auf prall gefüllten Kassen, über eine Milliarde Euro stehen für Zukäufe bereit. Die Haniel-Beteiligung Metro steht zudem vor ihrer Aufspaltung. Die Duisburger unterstützen die Teilung des Düsseldorfer Handelsriesen in einem Lebensmittel- und einen Elektronikhandelskonzern, betonte Haniel erneut. Haniel hält knapp 25 Prozent der Metro-Anteile.