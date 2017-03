HamburgDeutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat nach der bevorstehenden Fusion mit dem arabischen Konkurrenten UASC vorerst keine weiteren Übernahmepläne. "Ich glaube, dass wir danach eine Größe und auch eine Wettbewerbsfähigkeit haben, die uns mittelfristig in die Lage versetzen soll, Geld zu verdienen", sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen am Montag bei der Präsentation der Bilanz für 2016. Es sei an der Zeit, Geld an die Aktionäre zurückzuzahlen, die in den vergangenen Jahren viel in das Unternehmen investiert hätten. "Eine weitere Fusion ist im Moment nicht in Sicht".

Habben Jansen zeigte sich zuversichtlich, dass der Zusammenschluss mit UASC in einigen Wochen über die Bühne gehen könne. Er begründete die jüngst erneut verlängerte Frist für die Fusion damit, dass noch eine Vielzahl von Dokumenten erstellt werden müsse. "Vielleicht haben wir das ein bisschen unterschätzt", räumte er ein. Hapag-Lloyd hatte den Bund ursprünglich bis Ende vergangenen Jahres unter Dach und Fach bringen wollen, musste die Frist jedoch zwei Mal verschieben - zuletzt bis Ende Mai.