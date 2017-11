HamburgHapag-Lloyd hat die vor einem halben Jahr übernommene arabische Reederei UASC vollständig in ihren Geschäftsbetrieb integriert. Bereits 2018 werde Hapag-Lloyd durch deutliche Kostensenkungen von dem Zusammenschluss profitieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Von 2019 an seien dann Einspareffekte von 435 Millionen US-Dollar jährlich zu erwarten.