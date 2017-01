Der Vize-Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft, Rainer Bretschneider, sprach von einem wichtigen Meilenstein für das Projekt. Es komme nun darauf an, den Bau mit Hochdruck vorwärts zu bringen. Denn über fünf Jahre nach der ursprünglich geplanten Eröffnung ist wegen neuer Technikprobleme wieder unklar, wann der Flughafen in Betrieb geht.

Lübben/PotsdamFür den viele Jahre verspäteten neuen Hauptstadtflughafen sind nun alle Baugenehmigungen erteilt. Der Landkreis Dahme-Spreewald genehmigte am Freitag die letzten Nachträge zur Baugenehmigung. Damit seien alle behördlichen Hürden genommen, teilte Vizelandrat Chris Halecker mit. Genehmigt wurden etwa Restarbeiten für den Umbau des Terminals und das überarbeitete Brandschutzkonzept.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass gut 1100 Türen im Terminal nicht voll funktionstüchtig sind. Zudem bestehen Zweifel, ob der Wasserdruck auf der Sprinkleranlage ausreichend ist. Die Verantwortlichen gaben deshalb das Ziel auf, den Flughafen noch in diesem Jahr zu eröffnen. Die nun genehmigten Änderungen hätten keinen Einfluss auf die Schwierigkeiten mit Türen und Sprinklern, hob Halecker hervor.

Halecker, der auch Baudezernent des Landkreises ist, übergab die Genehmigung in Schönefeld an Flughafenchef Mühlenfeld. Der Nachtrag umfasst 54 Aktenordner. In den Bauvorlagen geht es etwa um Grundrissänderungen, den Einbau neuer Sicherheits-Scanner und eines Premium-Check-In-Bereichs.