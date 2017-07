São PauloDie brasilianische Flip-Flop-Marke Havaianas wird immer mehr zum Spielball in der brasilianischen Korruptionsaffäre: Das Unternehmen wurde nun bereits zum zweiten Mal in eineinhalb Jahren verkauft. Der Grund: Die Mutter-Konzerne waren im Zuge des Korruptionsskandals zu Milliarden-Entschädigungen verdonnert worden und brauchten schlicht Geld, um diese zu begleichen. Deshalb gab die Holding J&F nun ihre Kontrollmehrheit am Modeunternehmen Alpargatas, zum dem Havaianas gehört, für umgerechnet etwa eine Milliarde Dollar an die Besitzerfamilien der Itaú-Finanzgruppe ab. J&F braucht schätzungsweise rund drei Milliarden Dollar, um Strafen zu zahlen und Schulden zu tilgen. Die Brüder Batista haben über ihren Fleischkonzern JBS umgerechnet 200 Millionen Dollar Schmiergelder an Politiker bezahlt, wie sie in Kronzeugenaussagen behaupten. Als Strafe müssen sie nun insgesamt 3,4 Milliarden Dollar in Raten über 25 Jahre abzahlen. Dafür versuchen sie auch ihre anderen Unternehmen zu verkaufen, die Zellulose, Milchprodukte, Reinigungsmittel und Energie produzieren.

Alpargatas gilt dabei als das wertvollste Unternehmen, das sich die Schlachthausbetreiber in den letzten Jahren zulegten, um ihr Portfolio zu diversifizieren. Erst November 2015 kauften sie das Modeunternehmen dem Baukonzern Camargo Corrêa ab, der ebenfalls tief in den brasilianischen Korruptionsskandal verstrickt ist. Camargo Corrêa kontrollierte den Modekonzern bereits seit 1982.