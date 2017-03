Schuhe in verschiedenen Farben und Größen stehenim modernisierten Untergeschoss der Galeria Kaufhof in Düsseldorf.

Vor gut einem Jahr ging Kaufhof in den Besitz des kanadischen Handelsriesen HBC über. Der Kaufhof-Chef Van den Bossche hat sich nun zu den Zukunftsplänen für die angeschlagene Warenhauskette geäußert.

Etwas mehr als ein Jahr nach der Übernahme des angeschlagenen Warenhauskonzerns Kaufhof durch den kanadischen Handelsriesen Hudson’s Bay Company (HBC) versprüht die Unternehmensleitung Aufbruchsstimmung. Am augenscheinlichsten wird diese Veränderung in der im November vergangenen Jahres komplett umgestalteten Kaufhof-Filiale an der Düsseldorfer Königsallee: Sie bietet viel Platz zur Präsentation der Waren und deutlich mehr Service als andere Warenhäuser. Insgesamt 32 Millionen Euro will sich Kaufhof das Aufhübschen der Edel-Filiale bis 2018 kosten lassen.

Anzeige

Doch das Marktumfeld für Warenhausketten in Deutschland ist weiterhin schwierig: Joachim Stumpf von der Handelsberatung BBE sagte Ende vergangenen Jahres: „Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es eine weitere Bereinigung gibt.“ Er rechnet damit, dass in den kommenden zehn Jahren etwa jedes dritte der derzeit insgesamt 180 Warenhäuser in Deutschland vom Markt verschwinden wird.

Die umsatzstärksten Onlinehändler Platz 10 Mit einem Umsatz von knapp 370 Millionen Euro war Apple.com im Jahr 2015 nach Umsatz der zehntgrößte Online-Shop Deutschlands. Quelle: EHI Retail Institute; Statista

Platz 9 Etwas mehr Umsatz, nämlich 376,7 Millionen Euro, hat der Hardware-Versandhändler alternate.de 2015 erwirtschaftet und landet damit auf einem soliden neunten Rang.

Platz 8 Durch conrad.de ist auch ein Elektronik-Fachhändler in der Bestenliste vertreten. Mit einem Umsatz von 433,2 Millionen Euro im Jahr 2015 schafft er es auf Rang 8.

Platz 7 Platz 7 geht mit einem Umsatz von rund 450 Millionen Euro an das Onlinegeschäft des international tätigen Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmens tchibo.de .

Platz 6 Mit einem Umsatz von 484,7 Millionen Euro landet der Versandhandel des deutschen Modeanbieters bon prix auf Rang 6.

Platz 5 Das Onlinegeschäft der Cyberport GmBH mit Sitz in Dresden lief 2015 noch etwas besser: Der Umsatz lag bei über 491 Millionen Euro.

Platz 4 Die AG notebooksbilliger.de , die neben Laptops auch Smartphones, Tablets und PCs vertreibt, hat 2015 knapp 611 Millionen Euro erwirtschaftet und landet damit noch deutlich vor dem Konkurrenten cyberport auf Platz vier.

Platz 3 Das kann otto.de noch übertreffen. Mit einem Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro im Jahr 2015 landet der Onlinehändler für Mode, Möbel und Technik auf Platz drei.

Platz 2 Das Konzept des deutschen Onlineversandhändlers für Schuhe und Mode, zalando.de , scheint aufzugehen: 2015 setzte das Unternehmen mit Sitz in Berlin 2,958 Milliarden Euro um.

Platz 1 Mit einem Umsatz von knapp 7,8 Milliarden Euro im Jahr 2015 ist der börsennotierte Online-Versandhändler amazon.de unangefochtener Spitzenreiter.

Um von diesem Schicksal verschont zu bleiben, kündigte HBC bereits vergangenes Jahr an, in den nächsten fünf bis sieben Jahren eine Milliarde Euro zu investieren. Dabei bleibe es, sagte Kaufhof- und HBC-Europe-Chef Olivier Van den Bossche gegenüber der Mitarbeiterzeitschrift „Ki“. „Allerdings werden wir die Finanzinvestitionen zeitlich etwas strecken im Vergleich zu den letzten Plänen.“ Auch zu den weiteren Plänen für die sanierungsbedürftige Warenhauskette äußerte sich Van den Bossche: „Aus den nach wie vor zahlreichen Besuchern in unseren Filialen wollen wir in höherem Maß als bisher zahlende Kunden machen.“ Gelingen soll das über einen stärkeren Kundenservice.

Zudem soll eine „Ausweitung des Omnichannel-Services“ dazu beitragen, mehr zahlende Kunden zu gewinnen. Ab Ende März sei es möglich, Waren online in einer Filiale zu reservieren. „Kunden, die per Onlineshop in die Filiale bestellen oder sich dort Artikel reservieren lassen, sind auch bereit, vor Ort weitere Produkte zu erwerben, wenn sie aktiv angesprochen werden“, sagt der Manager. Das Digitalgeschäft sei 2016 um 23 Prozent gewachsen – und damit stärker als der Markt, sagt Van den Bossche. Zudem sei es profitabel gewesen.