BerlinDie deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im Mai so deutlich gesteigert wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Ihre Einnahmen wuchsen um 6,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Der Mai hatte allerdings auch einen Verkaufstag mehr als vor einem Jahr. Preisbereinigt (real) fiel das Plus mit 4,8 Prozent zwar etwas geringer aus, war aber fast doppelt so groß wie von Analysten vorhergesagt. Von Januar bis Mai zählten die Einzelhändler 3,5 Prozent mehr in den Kassen. Der Branchenverband HDE peilt für das Gesamtjahr ein Plus von zwei Prozent an, nach einem Zuwachs von 2,9 Prozent 2016.

„Der Einzelhandel ist auf Kurs“, sagte der Sprecher des Branchenverbandes HDE, Kai Falk. „Auch in diesem Jahr ist die Konsumstimmung angesichts günstiger Rahmenbedingungen gut.“ Ein Grund dafür ist die Rekordbeschäftigung: Im Mai standen rund 44,1 Millionen Menschen in Lohn und Brot, so viele wie nie seit der Wiedervereinigung. Die Stimmung unter den Verbrauchern ist deshalb so gut wie seit 2001 nicht mehr, ermittelten die GfK-Konsumforscher bei ihrer monatlichen Umfrage.