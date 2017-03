ParisDer Luxusgüterkonzern Hermès schlägt trotz eines Rekordgewinns für das laufende Jahr zurückhaltende Töne an. Zwar habe das für seine Handtaschen und Seidentücher bekannte Unternehmen auch im neuen Jahr einen soliden Start hingelegt, sagte Konzernchef Axel Dumas am Mittwoch. Angesichts der weltweiten politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten bleibe man aber vorsichtig.

Die Luxusgüterbranche sieht sich wieder im Aufwind, nachdem die abnehmende Nachfrage in China und der Rückgang von Shopping-Touristen in Europa wegen der Angst vor islamistischen Anschlägen Sorgenfalten verursacht hatten. Analysten rechnen damit, dass der Sektor von Steuersenkungen in den USA sowie der aufgehellten Stimmung in China profitiert. Die anziehenden Ölpreise ließen zudem erwarten, dass die Kunden aus Nahost gut bei Kasse sind.