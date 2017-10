DüsseldorfNach dem überraschenden Rücktritt des Vorstandschefs von Hudson’s Bay Company (HBC) hat Chairman Richard Baker versucht, die Mitarbeiter der Tochter Galeria Kaufhof zu beruhigen. In einem Brief an die Mitarbeiter, der dem Handelsblatt vorliegt, schreibt er: „Selbstverständlich stehen wir auch weiterhin zu unserem Engagement und unserer Wachstumsstrategie in Europa.“ Der Wechsel an der Spitze habe darauf keinen Einfluss. Bis ein neuer Vorstandschef gefunden ist, übernimmt Baker, der zugleich Großaktionär von HBC ist, auch kommissarisch den Posten des Vorstandschefs.

Bevor am Freitagabend die Meldung an die Öffentlichkeit gegangen war, dass Jerry Storch nach drei Jahren vom Amt des Vorstandschefs zurücktritt und zu seiner Beratungsfirma Storch Advisors zurückkehrt, hatte Baker auch persönlich den Aufsichtsratschef von Kaufhof, Wolfgang Link, informiert. Link ist als Europachef von HBC der oberste Verantwortliche für das Geschäft in Deutschland. Nach dem Gespräch mit Baker schrieb Link an die Mitarbeiter: „HBC ist und bleibt ein starker Partner an unserer Seite und steht weiterhin fest zu seinem Engagement in Deutschland, Belgien und den Niederlanden.“