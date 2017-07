DüsseldorfDer Kaufhof -Mutterkonzern Hudson's Bay sieht eine Überprüfung seiner Immobilien-Kredite durch ein Bankenkonsortium als Routine an. „Wir erfüllen alle Anforderungen der Banken“, sagte ein Sprecher am Montag. „HBC und ihre Tochtergesellschaft HBS Global Properties, denen Kaufhäuser von Galeria Kaufhof gehören, erfüllen vollumfänglich alle ihre geschlossenen Mietvereinbarungen“, betonte er.

Die Nordamerikaner hatten Kaufhof 2015 vom Handelsriesen Metro übernommen. Doch nicht alles läuft rund bei Kaufhof - im wichtigen Weihnachtsgeschäft verzeichnete die Kette etwa einen Umsatzrückgang. Dazu kamen Verluste.

Hudson's Bay hatte angekündigt, allein 2017 rund 400 Millionen Euro in Europa investieren zu wollen. Kaufhof ist auch in Belgien vertreten, HBC ist in den Niederlanden aktiv. Bei Kaufhof hatte es zudem einen Chef-Wechsel gegeben, seit 1. Mai steht der ehemalige Toys'R'Us-Manager Wolfgang Link an der Spitze.