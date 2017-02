New YorkDer kanadische Einzelhändler Hudson's Bay verhandelt mit der US-Kaufhauskette Macy's über eine Übernahme. Das berichtet das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Die Gespräche seien allerdings noch in einem frühen Stadium. Zudem seien andere Optionen für eine Kooperation denkbar, etwa eine Übernahme der Macy's-Immobilien.

Hudson's Bay hatte in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Übernahmen Schlagzeilen gemacht. So gehört etwa die US-Modekette Saks Fifth Avenue zum Konzern. 2015 kauften die Kanadier die deutsche Warenhauskette Kaufhof vom Metro-Konzern. An der Börse ist Hudson's Bay allerdings laut „WSJ“ nur 1,8 Milliarden Dollar wert, Macy's dagegen 9,9 Milliarden. HBC müsste sich also für eine Komplettübernahme hoch verschulden.