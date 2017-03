LondonDie spanische Fluggesellschaft IAG geht in die Offensive: In Kürze soll eine neue Billigfluglinie Verbindungen in die USA anbieten. Essen und Sitzplatzreservierung gibt es nur mit Aufpreis. Nachdem seit kurzem Norwegian Airlines Billigtickets für die Strecke von Europa nach Amerika anbietet, steigt nun auch die spanische Fluggesellschaft IAG in das Geschäft ein. Ab Juni können Passagiere vom Flughafen Barcelona aus über den Atlantik fliegen, kündigte IAG-Chef Willie Walsh am Freitag an. Tickets gibt es ab 99 Euro pro Strecke. Wer Gepäck aufgeben, an Bord der blau-grünen Flieger einen Film sehen, etwas essen oder seinen Sitzplatz vorab reservieren will, muss draufzahlen.

Es ist ein Schritt der Fluggesellschaft, zu der Aer Lingus, British Airways, Iberia und Vueling gehören, der in der Branche für Aufruhr sorgen dürfte. „Da braut sich ein Sturm zusammen“, hatte Emirates-Chef Tim Clark kürzlich mit Blick auf das Billig-Angebot neuer Anbieter auf Langstrecken wie Norwegian gewarnt. „Wir müssen das akzeptieren und uns anpassen.“ Denn jeder neue Anbieter erhöht den Druck auf die Konkurrenz.