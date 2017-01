FrankfurtDie Einkaufszentren im Bestand der Deutschen Euroshop haben auch im vergangenen Jahr an Wert gewonnen. Die Immobilien, die einmal im Jahr von neutralen Gutachtern neu taxiert werden, seien dabei um 145 Millionen Euro aufgewertet worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Der Wertzuwachs fiel aber nur halb so hoch aus wie ein Jahr zuvor. Der Immobilienbestand von Deutsche Euroshop ist mehr als 4,5 Milliarden Euro wert. Der Buchgewinn fließt nur in das Bewertungs- und das Finanzergebnis ein. Der operative Gewinn (FFO), nach dem Euroshop gesteuert wird, ist von der Aufwertung unberührt. Die Wertzuwächse haben daher in der Regel auch keinen Einfluss auf die Dividende.