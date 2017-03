Der Aktienkurs von Inditex entspannte sich, nachdem Konzernchef Pablo Isla erklärt hatte, dass die Bruttogewinnmarge in diesem Jahr nicht sinken werde. Der Kurs lag am Nachmittag knapp im Plus.

Die Spanier haben neben der Hauptmarke Zara weitere sieben Marken, unter anderem Massimo Dutti, Bershka, Oysho und Pull&Bear, und sind mit über 7000 Läden in 91 Ländern aktiv. Dieses Jahr will der Konzern weiter in den USA und in China expandieren.