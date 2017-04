Doch magnetische Anziehungskraft üben die Metropolen aus. Nicht nur für Besucher. Vor allem auch für die Marken. Und alle wollen nach Berlin. „Es ist für Retailer der Place to Be“, sagt Alexander Torwegge von Engel & Völkers. „Jede Marke, die einen Eintritt in den deutschen Markt plant, möchte zuerst in Berlin sein.“

Dabei fehlt es Berlin an dem, was in Hamburg, Köln oder München das klassische Zentrum ist. Viel mehr bietet die Stadt gleich mehrere kleinere Sammelstellen, die sie in der Summe attraktiv macht. Die am häufigsten frequentierte Stelle bleibt die Tauentzienstraße mit dem Luxuskaufhaus KaDeWe und Flagshipstores von Nike und anderen Bekleidungsmarken. Die schafft es trotz einer gestiegenen Passantenfrequenz nur auf Rang 17 der am häufigsten frequentierten Einkaufsstraßen.

Die Schlacht um die allerbesten Lagen ist in den meisten Städten geschlagen – den haben die Konzerne für sich entschieden. So musste der Düsseldorfer Modehändler Eickhoff bereits 2014 seine Pforten schließen, der zunehmende Wettbewerb durch den Stuttgarter Händler Breuninger mit seinem Luxuskaufhaus und die zunehmende Zahl an Boutiquen renommierter Marken, ließen den Händler wenig optimistisch in die Zukunft schauen. Heute füllen die Kleider von Dior die Verkaufsfläche. Dior – eine Tochter des Konzerns LVMH.