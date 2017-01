So wies das Unternehmen im zuletzt veröffentlichten Jahresabschluss für 2015 einen Umsatz von 102,5 Millionen Euro aus, nach 110,2 Millionen Euro 2014. Schließlich ist die Konkurrenz hart. Stationäre Rivalen wie Ikea, Depot und Baumarktketten sowie Online-Anbieter wie Home24 oder Westwing kämpfen ebenfalls um die Dekorations-Budgets der Bundesbürger.

Butlers machten zudem Wechselkurseffekte und eine verfehlte Sortimentspolitik zu schaffen. Die Folge: Der Gewinn brach ein. So musste Butlers 2015 einen Jahresfehlbetrag von 12,4 Millionen Euro ausweisen, die Eigenkapitalquote sackte deutlich von 34,5 auf 3,4 Prozent.

Auch die Kreditgeber machten bereits vor Monaten Druck. So wurden Sicherheiten neu verhandelt. Darüber hinaus hätten die „Kreditinstitute im Geschäftsjahr 2015 Konsequenzen gezogen und die Finanzierung der Butlers Gruppe unter den Vorbehalt eines Gutachtens gestellt“, geht aus dem Geschäftsbericht hervor.

„Dieses Gutachten wurde im Februar 2016 vorgelegt. Darin wird bescheinigt, dass die in Angriff genommenen Maßnahmen objektiv geeignet sind, um die Butlers Gruppe in überschaubarer Zeit zu positiven Erträgen zu führen“. So sollten zahlreiche Filialen geschlossen werden, sowie das Großhandels- und Franchisegeschäft ausgebaut werden. Für den Onlineshop war ein Relaunch vorgesehen.