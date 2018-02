Das chinesische Unternehmen greift seinen Konkurrenten Amazon an.

PekingDer chinesische Amazon-Konkurrent Alibaba investiert im großen Stil in einen chinesischen Filmkonzern. Alibaba stecke umgerechnet rund 598 Millionen Euro in die Wanda Film Holding, wie die Firma am Montag mitteilte. Neben Alibaba steigt auch die vom Staat kontrollierte Cultural Investment Holding mit 400 Millionen Euro ein.