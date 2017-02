Die Zahlen sollen in der kommenden Woche zur Schmuckmesse Inhorgenta (18. bis 21. Februar) in München vorgelegt werden.

Starke Rückgänge habe es vor allem beim Verkauf von hochwertigen Luxus-Uhren an Touristen aus Asien und Amerika gegeben. Davon seien vor allem Juweliere in den Großstädten betroffen gewesen. Neben Erschwernissen bei der Einfuhr von Luxusartikeln nach China habe auch der nach dem Brexit-Votum gesunkene Pfund-Kurs zu einer Kaufzurückhaltung geführt. Auf der klassischen Rundreise „Europa in sieben Tagen“ seien teure Souvenirs vor diesem Hintergrund verstärkt in London gekauft worden, so Dünkelmann.