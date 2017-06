Der 81-jährige Albert Darboven will weitermachen, um sein Kaffeeimperium nicht an seinen Sohn abgeben zu müssen. Mit dem skurrilen Zwist zwischen Vater und Sohn riskiert die Familie den Erfolg.

Das Treffen der Führungskräfte jeden Dienstag um 8.30 Uhr im Raum „Idee“ ist eine feste Institution beim Hamburger Kaffeekonzern Darboven. Einige Abteilungsleiter sitzen schon um 8.10 Uhr da, berichtet ein Insider. Schließlich komme Konzernchef Albert Darboven auch immer früher. Nach wenigen Minuten aber ist das Treffen meist vorbei. Es gibt nicht viel zu besprechen. Der Termin ist völlig überflüssig. Er findet trotzdem statt. Weil das eben immer schon so war. Etabliert wurde die Dienstagsrunde in den Siebzigerjahren, als Kaffeebohnen knapp waren und der Rohstoffbestand wöchentlich geprüft werden musste. „Kaffee gibt es heute immer genug, die Runde ist geblieben“, sagt ein Insider.

Anzeige

So ist das bei Darboven. Hier bleibt alles beim Alten. Selbst der Alte bleibt. Mitte April, wenige Tage nach seinem 81. Geburtstag, verkündete der Firmenchef, er werde beruflich noch ein paar Jahre dranhängen. Vielleicht fünf Jahre, vielleicht ein bisschen mehr. Schließlich will Albert Darboven offenbar mit allen Mitteln verhindern, dass sein 53-jähriger Sohn Arthur Ernesto Chef wird. Vielmehr soll er, so ist im Unternehmen zu hören, einen familienfremden Manager als Nachfolger ins Auge gefasst haben. Der aber muss sich erst noch bewähren.

Zehn Tipps für die Nachfolgeplanung Kein Aufschub Die Grundfrage, welche Rolle der Nachwuchs im Unternehmen spielen soll, nicht verdrängen, sondern rechtzeitig reflektieren und beantworten. Diese Tipps zur Nachfolgeregelung stammen von Uta von Boyen, der Gründerin und Geschäftsführerin der Unternehmens- und Personalberatung von Boyen Consulting.

Zeit Genügend Zeit für Entscheidung und Vorbereitung einplanen

Alternativen Den Familiennachwuchs nicht auf Biegen und Brechen in die Nachfolge schieben

Beirat Die Chancen der Beiratsfunktion im Blick behalten

Nachfolger Den Nachfolger systematisch aufbauen

Beziehungen Beim Aufbau der Kandidaten die Beziehungen zu den Vorstandskollegen, zum Aufsichtsrat, zu den direkt unterstellten Mitarbeitern, zu den Kunden und zu Investoren sorgsam pflegen

Diskretion Den Entscheidungsprozess äußerst diskret durchführen

Kommunikation Mitarbeiter oder externe Parteien glaubwürdig über Entscheidungen informieren

Veränderungen Die Gelegenheit des Führungswechsels nutzen, um auch andere dringende Veränderungen anzugehen

Governance Klare Governance-Regeln zu Nachfolge und Führung definieren

Einst war Alberts Sohn als künftiger Chef gesetzt. Vor neun Jahren kam es aber zum Bruch zwischen Vater und Sohn. Arthur wollte wohl mit einer neuen Kaffeemarke namens Coffee-Erotic auf einer Erotikmesse antreten. Der Slogan: „Sex des Bohnengetränks“. Der Senior stoppte das Projekt. Wenig später verkündeten die beiden: „Es geht nicht mehr.“ Albert brachte seinen Sohn dazu, ihm die bereits übertragene Mehrheit am Unternehmen zurückzugeben, und drohte später via „Bunte“, er wolle einen Adoptivsohn für die Nachfolge suchen. Es folgten Jahre der Ruhe, bis an einem Montag im März vergangenen Jahres alles wieder hochkam. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hatte in das Hamburger Rathaus geladen, um Albert Darboven anlässlich des 150. Geburtstags des Familienunternehmens zu ehren. Sein Sohn und die beiden Neffen sollten teilnehmen, sagten aber kurz vorher ab. Das hat den Alten schwer getroffen. Dabei hatte er die Absage selbst provoziert, als er kurz vor der Feier verkündete, den Chefposten noch lange nicht zu räumen und seine Unternehmensanteile in eine Stiftung einzubringen. Albert Darboven hält 57,5 Prozent an dem Kaffeekonzern, der mit Marken wie Idee und Mövenpick, Eilles Tee oder Alfredo Espresso rund 330 Millionen Euro pro Jahr erlöst. Arthur hält 17,5 Prozent und kommt ohne die Anteile seines Vaters nicht an die Macht. Arndt und Behrendt, die Söhne von Alberts Bruder Herbert Darboven, der vor 15 Jahren starb, kommen zusammen auf 25,1 Prozent.

Hohe Erwartungen an Nachfolger : Generationenwechsel im Deutschen Mittelstand Fast 40 Prozent der deutschen Mittelständler planen in den nächsten fünf Jahren einen Chefwechsel. Die Nachfolger können die Erwartungen jedoch oft nicht erfüllen. In der Folge kommt es zum Wachstumsknick.

Tief enttäuscht schickte Arthur eine E-Mail an mehrere Mitarbeiter, in der er um Verständnis für die Absage bat. Viele kennen Arthur persönlich. Schließlich war er fast 14 Jahre im Unternehmen, bis er 2008 ging. Verändert hat sich seither dort wenig. Wie eh und je wird Darboven am frühen Morgen von Herrn Bergmann, seit vielen Jahren der Chauffeur des Seniors, in der Villa am Elbufer abgeholt und mit seinem schwarzen S-Klasse-Mercedes quer durch Hamburg zum Firmensitz im Industriegebiet in Billbrook kutschiert.