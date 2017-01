Wenige Tage vor Weihnachten herrscht Hochbetrieb im Bittersüß, einem kleinen Geschäft in Hannovers Südstadt, in dem seit 34 Jahren Bioware verkauft wird.

An einem Bistrotisch steht Inhaber Sahak Hakobyan in Jeans und schwarzem Pulli und begrüßt seine Kunden. Der „Alex“ ist vorbeigekommen und starrt irritiert ins halb leere Saftregal. Ein älterer Herr erkundigt sich nach einer Flasche Granatapfelwein. „Den Ihre Frau so mag?“, fragt Hakobyan zurück und schiebt fast entschuldigend nach: „Der ist leider schon weg.“ „Tschüs, Maria“, ruft er einer Kundin nach, die ihren Einkaufswagen zum Ausgang manövriert, vorbei an einem selbst gezimmerten Nussspender und einem Stapel mit Gratismagazinen namens „Bioboom“.