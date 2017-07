Der Familienkonzern Tengelmann ist nach den Worten seines Chefs Karl-Erivan Haub mit seinen Beteiligungen an dem Online-Händler Zalando und dem Essen-Lieferdienst Delivery Hero zufrieden. Es gebe bei beiden keine Pläne, die Anteile zu verringern, sagte Haub auf einer Pressekonferenz in Mülheim an der Ruhr. Die Firmen hätten viel Potenzial. Bei Zalando habe der Konzern auch immer mal wieder nachgekauft. Tengelmann ist nach eigenen Angaben an Zalando mit vier Prozent beteiligt und an Delivery Hero mit knapp zwei Prozent.