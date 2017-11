Das Bundeskartellamt würde eine milliardenschwere Warenhaus-Fusion von Karstadt und Kaufhof in Deutschland nicht einfach durchwinken. "Klar ist, dass man sich dieses Vorhaben genau ansehen müsste", sagte ein Sprecher der Wettbewerbshüter am Donnerstag. Zur Prüfung angemeldet seien die Pläne aber noch nicht. Der österreichische Karstadt-Eigner Signa hatte zuvor offiziell bestätigt, für Kaufhof zu bieten: "Wir haben ein Angebot für Kaufhof eingereicht", sagte ein Sprecher, ohne weitere Details zu nennen. Insider hatten Reuters am Mittwoch gesagt, Signa biete drei Milliarden Euro inklusive Schulden für die kriselnde Kaufhauskette und erwarte vom nordamerikanischen Eigner Hudson's Bay (HBC) eine Antwort bis Mitte November. HBC zeigte sich reserviert, will die Offerte aber prüfen.

Hinter Signa steht der Investor Rene Benko, zu dessen Reich bereits die Karstadt-Warenhäuser gehören. Benko hatte schon zwei Mal erfolglos versucht, den Kaufhof zu übernehmen. Sein Plan scheiterte zuletzt 2015. Denn damals hatte der Düsseldorfer Handelsriese Metro Kaufhof für 2,8 Milliarden Euro nach Übersee an HBC verkauft. Benko verlor den Kaufhof danach aber nie aus den Augen. In der Handelsbranche war es kein Geheimnis, dass er den Rivalen weiter übernehmen will.