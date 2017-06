Wien/München Der Karstadt-Mutterkonzern Signa Retail baut sein Online-Geschäft mit einem weiteren Zukauf aus. Nur wenige Tage nach der Übernahme des Online-Marktplatzes Hood.de sicherte sich das österreichische Unternehmen auch die Mehrheit an der auf Designermode spezialisierten Online-Plattform Mybestbrands, wie Signa-Retail-Chef Stephan Fanderl am Montag mitteilte.

Mit dem Zukauf baue Signa Retail seine „führende Position im Einzelhandel mit Premium- und Luxusartikeln in Deutschland und Europa weiter aus“, teilte das Unternehmen mit. Bislang war der österreichische Konzern im Luxussegment vor allem mit seinen drei Premium-Warenhäusern - dem KaDeWe in Berlin, dem Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München - vertreten. Durch den Zukauf will der Konzern nun auch im Internet in diesem Segment zulegen.