"Die Gewerkschaftsfuzzis sollten sich mal am Wochenende ins Auto setzen und zum Beispiel ins volle Outlet nach Roermond in den Niederlanden fahren" schreibt ein Nutzer. "Damit uns auch der letzte freie Tag geklaut wird. Nein danke!", ein anderer. Wie hier unter einem Text der „Textilwirtschaft“ ist die Debatte um die verkaufsoffenen Sonntage in Deutschland im vollen Gang.

Die meisten Kunden konnte die Galeria Kaufhof in sechs Monaten im Jahr 2014 in ihre Filialen locken. Rund 21,72 Millionen Deutsche über 14 Jahre haben dort eingekauft.

Platz drei geht mit rund 8,4 Millionen Kunden an die Einzelhandelskette Woolworth mit rund 260 Filialen in Deutschland.

Zur Umfrage: Das Ergebnis einer Umfrage zu den beliebtesten Waren- und Kaufhäusern in Deutschland zeigt, wie viele Menschen innerhalb von sechs Monaten im vergangenen Jahr in den verschiedenen Warenhäusern eingekauft haben.

Mit 2,05 Millionen Besucher in sehcs Monaten kommt Breuninger auf Rang 5 der Waren- und Kaufhäuser in Deutschland

Der durchschnittliche Online-Käufer in Deutschland braucht ganze 91 Stunden, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Vom ersten Kontakt mit einem gewünschten Artikel bis zum vollen Warenkorb vergehen also knapp vier Tage.

Die Marketing-Plattform intelliAd hat vom 1. Januar bis zum 31. April 2016 rund 1,6 Millionen Onlinekäufe in verschiedenen Branchen untersucht und von den Ergebnissen ausgehend das durchschnittliche Onlinekauf-Verhalten in Deutschland ermittelt.

Schaut man sich hingegen die öffentlich bekundeten Strategien von Karstadt und Kaufhof an, sieht die Lage naturgemäß anders aus. Das Stichwort ist hierbei „Omnichannel-Handel“, also insbesondere die stärkere Verzahnung des stationären mit dem Online-Geschäft – also zum Beispiel die Möglichkeit, Waren online zu reservieren oder die bestellten Artikel in der Filiale abzuholen. Kaufhof gibt an, dass das eigene Digitalgeschäft 2016 mit 23 Prozent erneut deutlich gewachsen sei. Ein Grund dafür seien die erwähnten Omnichannel-Services. Da der Versand nach Hause erst ab einem Warenwert von 49 Euro kostenlos ist und ansonsten 3,95 Euro kostet, kann Reservieren und Abholen für Kunden sicherlich eine ernsthafte Alternative darstellen.