TorontoDie Kaufhof-Mutter Hudson's Bay hat nach Darstellung des Großaktionärs Jonathan Litt genügend Geld, um von der Börse genommen zu werden. Nach dem Verkauf eines New Yorker Kaufhausgebäudes und dem Investment von Rhone Capital würden weniger als 400 Millionen kanadische Dollar (262 Millionen Euro) benötigt, um den verbliebenen Aktionären einen Preis von 18 kanadischen Dollar je Aktie zu zahlen, schrieb er in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die Anteilseigner. Die Anteilsscheine wurden mit 10,60 Dollar gehandelt.