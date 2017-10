 Großaktionär macht Druck auf HBC

Storch hatte am Freitag überraschend seinen Abgang angekündigt. Hintergrund sind Insidern zufolge Verluste von HBC in Nordamerika und Probleme beim Kaufhof. HBC bekannte sich aber erneut zu seinen Warenhäusern in Europa. "Ich glaube auch weiterhin fest an die Zukunft der Warenhäuser", schrieb der vorübergehend auch als Konzernleiter fungierende Verwaltungsratschef Richard Baker in einem Brief an die Mitarbeiter: "Und selbstverständlich stehen wir auch weiterhin zu unserem Engagement und unserer Wachstumsstrategie in Europa."