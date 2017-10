Bei den Verhandlungen um Einschnitte bei den Gehältern von Kaufhof-Beschäftigten will die Berufsgewerkschaft DHV Verdi nicht das Feld überlassen.

Bisher sei die DHV „nicht an einem Dialog oder an Gesprächen“ zu dem geplanten Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung für die 21 000 Mitarbeiter beteiligt worden, sagte der zuständige hessische DHV-Landesgeschäftsführer Alexander Henf der WirtschaftsWoche. Die DHV will nun erreichen, „an den Gesprächen als weitere im Unternehmen vertretene Gewerkschaft beteiligt zu werden“, so Henf.