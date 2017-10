Neonröhren tauchen den Einkaufsbunker in kaltes Krankenhauslicht. An den Wänden im Obergeschoss prangen vergilbte Fotos mit kaum definierbaren Mahlzeiten. Überall im Markt pappen an den Regalen Hinweisschilder und versprechen in Knallrot: „Billiger!“. Etwa die Bananen für 1,09 statt 1,19 pro Kilo. „Ursprungsland: Kanada“, steht auf dem Schild. Bananen aus Kanada? Vermutlich ist Panama gemeint. Doch Mitarbeiter, die Kunden dazu konsultieren könnten, fehlen auf der Fläche. Willkommen im Kaufland-Markt in Köln-Ehrenfeld, einem der 650 Standorte des Unternehmens in Deutschland.

Wer will, kann hier beim Brot-und-Butter-Kauf noch eben ein paar Klappstühle oder ein Stufenregal für das Wohnzimmer erstehen. Die labyrinthartige Melange aus Supermarkt und Warenhaus ist typisch für die Kaufland-Märkte, die wie der Lebensmitteldiscounter Lidl zum Imperium der Schwarz-Gruppe gehört. Doch anders als die Schwerfirma Lidl, die in den vergangenen Jahren rasant gewachsen ist, spürt Kaufland reichlich Gegenwind: Viele Märkte wirken ähnlich verlottert wie der Standort in Köln-Ehrenfeld, Sortimentsentscheidungen verwirrten teils die Kunden.