Nestle verkauft das Süßigkeitengeschäft in den USA für 2,8 Milliarden Franken (2,4 Milliarden Euro) an den Nutella-Hersteller Ferrero. Der Deal solle gegen Ende des ersten Quartals abgeschlossen werden, teilte der weltgrößte Lebensmittelkonzern am Dienstag mit. Am internationalen Süßwarengeschäft will Nestle aus Vevey am Genfersee dagegen festhalten und dieses ausbauen, insbesondere die Schokoriegel-Marke KitKat. Das Süßwarengeschäft in den USA steht für rund drei Prozent des Nestle-Konzernumsatzes.