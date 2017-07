HamburgDer Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an der Containerreederei Hapag-Lloyd erhöht. Die Kühne Holding habe ihre Beteiligung im Zuge des Anteilsverkaufs der TUI auf 17,15 Prozent von zuvor 14,1 Prozent aufgestockt, teilte das Unternehmen mit Sitz in Schindellegi in der Schweiz am Donnerstag mit. „Die fortschreitende Konsolidierung in der Schifffahrt bietet Hapag-Lloyd neue Wachstumsperspektiven und stärkt deren Position unter den bedeutendsten Reedereien der Welt“, erklärte Karl Gernandt, Chef der Kühne Holding.