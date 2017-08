Das Konzept des deutschen Onlineversandhändlers für Schuhe und Mode, zalando.de , scheint aufzugehen: 2015 setzte das Unternehmen mit Sitz in Berlin 2,958 Milliarden Euro um.

Das Onlinegeschäft der Cyberport GmBH mit Sitz in Dresden lief 2015 noch etwas besser: Der Umsatz lag bei über 491 Millionen Euro.

Platz 7 geht mit einem Umsatz von rund 450 Millionen Euro an das Onlinegeschäft des international tätigen Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmens tchibo.de .

Durch conrad.de ist auch ein Elektronik-Fachhändler in der Bestenliste vertreten. Mit einem Umsatz von 433,2 Millionen Euro im Jahr 2015 schafft er es auf Rang 8.

Amazon-Gründer Jeff Bezos ist der Sprengmeister des traditionellen Einzelhandels. Systematisch kapert er immer neue Branchen und prescht in den Lebensmittelhandel vor. Die Strategie des Online-Giganten.

Was Amazon so gefährlich macht

Die Naivität führt oft geradewegs zur Schließung des Kontos. Das größte Problem vieler Händler in diesem Moment sei, „dass die meisten zunächst nicht im Einzelnen wissen, was sie falsch gemacht haben“, sagt Anwältin Bachmann. Mehrere Händler, auch solche, die ansonsten kein schlechtes Wort über Amazon verlieren, berichten, dass ihr Account schon mehr als ein Mal gesperrt wurde und sie den Grund dafür erst viel später erfahren haben.

Einen eigenen Shop bei Amazon anzumelden ist fast so einfach, wie ein Benutzerkonto zu eröffnen. Danach aber wird es schnell komplex. Amazon gibt alles bis ins Detail vor. Der Hintergrund eines Bildes muss etwa weiß sein, das Produkt muss 80 Prozent des Bildes ausmachen. Die Titelzeile darf nur den Produktnamen beinhalten, aber keine beschreibenden Elemente enthalten. Ein großer Internetunternehmer sagt, dass es kaum möglich sei, nicht irgendwann gegen eine der vielen Regeln zu verstoßen. „Viele Händler aber haben sich mit diesen nicht befasst und legen einfach los“, sagt Rechtsanwältin Bachmann.

Auf den ersten Blick gibt es keinen Zusammenhang zwischen einer Shoppingplattform aus Dubai und dem Hersteller von Robotern. Doch alle gehören zu Amazons Reich, das wegen der verschiedenen Art seiner Unternehmungen kaum zu greifen ist. Die wichtigsten Beispiele für Verkäufe in der Vergangenheit.

Amazon erklärt hierzu allgemein: Die Kunden sollten jederzeit vertrauensvoll bei ihnen einkaufen können. Amazon habe Prozesse etabliert, die Verkäufer beim Aufbau und beim Erhalt dieses Vertrauens unterstützen. „Erlangen wir Kenntnis über einen Verstoß unserer Verkaufsbedingungen, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen, die unter Umständen die Schließung des Verkäufer-Kontos beinhalten können.“

Betroffene Händler melden sich früher oder später bei Marktplatz-Experte Steier. Er hilft Unternehmern, die Probleme mit Amazon oder Ebay haben. „Es vergeht keine Woche, in der sich nicht mindestens ein Unternehmer bei mir meldet, dessen Konto gesperrt wurde“, sagt Steier. Die Schließungen seien „nicht immer nachvollziehbar“.

Kommunikation mit Amazon ist ein Albtraum

Ein großer Händler, der mehr als eine Million Euro jährlich mit Amazon umsetzt, gibt an, sein Account sei vier Mal gesperrt worden. Von heute auf morgen sei so ein bedeutender Teil seines Umsatz weggebrochen: „Ich musste Mitarbeiter entlassen.“ Über ein Jahr habe er kämpfen müssen, bis es weiterging. Mittlerweile arbeite er mit mehreren Accounts auf Amazon – was er eigentlich nicht darf. Das Risiko gehe er aber lieber ein, als wieder völlig außen vor zu stehen.