FrankfurtMehr als 470 mutmaßliche Fälschungen sind auf der abgeschlossenen Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt sichergestellt worden. Damit wurden mehr als doppelt so viele Plagiate wie im Vorjahr gefunden. Das teilte die Pressestelle des Hauptzollamts Darmstadt am Freitag mit.

Insgesamt wurden 30 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei den Kontrollen wurden unter anderem Gläser, Messer, Koffer, Taschen, Schmuckbäume und Schüsseln konfisziert.