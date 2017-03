DüsseldorfDer Kosmetikkonzern L'Oréal will den Konkurrenten Beiersdorf und Henkel in Deutschland Marktanteile abjagen. „Wir wollen auch 2017 stärker wachsen als der Markt“, kündigte Deutschland-Chef Fabrice Megarbane am Mittwoch in Düsseldorf an.

Im vergangenen Jahr habe der französische Konzern in Deutschland, seinem weltweit viertgrößten Markt, den Umsatz um vier Prozent auf über 1,25 Milliarden Euro in die Höhe geschraubt, sagte Megarbane. L'Oréal sei damit Marktführer. Der Kosmetikmarkt insgesamt sei in der Bundesrepublik um 2,3 Prozent auf rund 13 Milliarden Euro gewachsen.