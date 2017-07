Hechingen/PfullendorfDas Amtsgericht Hechingen will den Insolvenzantrag des Küchenherstellers Alno genau unter die Lupe nehmen. Der Antrag auf Sanierung des Unternehmens in Eigenregie sei sehr umfangreich und müsse geprüft werden, sagte der zuständige Insolvenzrichter am Donnerstag auf Anfrage. Eine Entscheidung solle möglicherweise schon bis Freitag fallen, wenn nicht weitere Anhörungen notwendig seien.