Luxusindustrie probiert KI aus

Die Kunst, dem Kunden das zu zeigen, was er vermutlich am Ende per Klick oder dem Weg zur Kasse kaufen wird, ist die Domäne der Künstlichen Intelligenz. Kunden, die in eine Umkleide-Kabine mit drei Teilen gehen, verraten dem intelligenten Spiegel nicht nur per Gesichtserkennung, was dem Kunden gefällt, sondern auch, was nicht zusagt. KI interpretiert die Mausbewegungen des Kunden, der, nachdem er sich den Warenkorb am Bildschirm vollgelegt hat, den Kauf dennoch abzubrechen droht – und kann versuchen, ihn mit Pop-Up-Angeboten doch noch zum Bestellen zu bewegen.

Laut der Unternehmensberatung Juniper ist es vor allem die Luxusindustrie, die es sich erlauben kann, die Macht von KI mit kostspieligen Installationen in ihren Boutiquen oder Apps zu nutzen. Auf der anderen Seite brauche sie die Unterstützung in personalisierter Ansprache auch nötiger als andere Branchen, da der Umsatz pro Kunde deutlich höher ist.

Anwendung findet die Maschinenintelligenz bisher meist bei sehr traditionelle Marken. Statt eines schnöden zweidimensionalen Katalogs gönnt sich die Uhrenmanufaktur Jaeger-LeCoultre eine besondere App. Der Kunde legt ein Stoffband wie eine Uhr am Handgelenk an. Das Muster des Bands erkennt die App im Smartphone und zeigt dann dem Interessenten seinen Arm mit dem ausgewähltem Modell - und verrät dem Unternehmen wiederum, welche Variante wie lange probegetragen wurde.

Bild vergrößern Ein Stoffband am Arm als Code, der im Bildschirm als Uhr von der App dargestellt wird. Deren Daten nutzt das Unternehmen, um die Vorlieben des Kunden kennenzulernen. Bild: Marcel Stahn

Das Modeunternehmen Dior greift auf Chatbots zurück, die das Beratungsgespräch dank lernender Software deutlich schlauer führen können als die ersten Konversionsprogramme wie das 1966 von Joseph Weizenbaum ersonnene Programm Eliza. Eliza ist der älteste und wohl bekannteste Chatbot, der sein Gegenüber auf Basis von Reizwörtern in ein vermeintliches Gespräch mit einem Psychotherapeuten verwickelt - das in der Realität allerdings schnell an seine Grenzen kommt. Da überrascht es nicht, dass jüngst der Luxuskonzern Richemont das Luxus-E-Commerce-Portal Yoox Net-A-Porter übernehmen will, um das Know-how zu vertiefen, dass Richemonts Wettbewerber LVMH mit seiner Marke Dior bereits anwendet.

Den Kunden erwarten im besten Fall Zeiten, in denen ihm tatsächlich maßgeschneiderte Produkte vorgelegt werden, individuell für jeden einzelnen statt als Mitglied einer groben Zielgruppe. Viel extra tun muss er dafür nicht. Er tut es bereits. Künstliche Intelligenz ist im wesentlichen die Möglichkeit, sehr große Datenmengen zu verarbeiten. Die Daten produzieren Menschen jede Minute. Welches Restaurant wählen wir, gehen wir ins Theater oder ins Kino - die Myriaden an Mosaiksteinen jedes Menschenlebens kann interpretiert werden und Vorhersagen über unsere Wünsche ermöglichen, bevor uns vielleicht selbst klar ist, wann eine Kaufentscheidung fällt.

In intelligenten Umkleidekabinen wie sie das Unternehmen Rebecca Minkoff bereits testet, verrät die getroffene Auswahl der im Hintergrund arbeitenden KI, was wir über das Kleidungsstück denken und wird dies für weitere Vorschläge nutzen. Der Verkäufer ist vielleicht nur noch als sozialer Faktor interessant, denn schon im Jahr 2020 soll es laut einer Einschätzung von IBM in 85 Prozent aller Kunden-Interaktionen keinen Menschen mehr benötigen.

Das bedeutet nicht, dass der stationäre Handel verschwindet, aber dass er sich verändert. In den USA eröffnen nach zahlreichen Insolvenzen großer bekannter Handelsunternehmen viele zunächst reine Online-Marken Boutiquen oder Pop-Up-Stores, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, die im Internet oftmals bereits ihre Grenze gefunden hat. Bei der Auswahl des Standorts nutzen Start-ups wie die Modeunternehmen Reformation oder AYR die Datenmengen, um den richtigen Standort zu wählen – dort, wo die bisherige Online-Kundschaft wohnt. Der britische Modehändler Asos wiederum will per KI künftig den Wert eines Kunden für das Unternehmen ermitteln und die Anstrengungen entsprechend kanalisieren.

