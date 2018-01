LondonFür viele Briten gehört er zu ihrem Sandwich wie luftiges Toastbrot und Cheddar-Käse: Scharfer Senf aus einem gelben Glas der Marke Colman‘s of Norwich. Seit 1858 wird die gelbe Paste in dem kleinen Städtchen im Osten Englands hergestellt. Doch bald wird das letzte Senfglas aus der Fabrik kommen: Zum Entsetzen vieler Briten hat der Konsumgüterriese Unilever beschlossen, Ende kommenden Jahres die Produktion an dem traditionsreichen Standort Norwich einzustellen. Eine Folge des Brexit, fürchtet man auf der Insel. Denn der Senf soll dann woanders hergestellt und verarbeitet werden, unter anderem in Deutschland.

Das Ende für die Produktionsstätte hatte sich abgezeichnet. Nicht nur Unilever hatte an dem Standort Nahrungsmittel hergestellt und verarbeitet, sondern auch der britische Softdrink-Hersteller Britvic. Die beiden Firmen hatten sich einige Einrichtungen geteilt, unter anderem die Kantine und Sanitäreinrichtungen für die Mitarbeiter.