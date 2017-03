FrankfurtDer Saatgut-Hersteller KWS Saat profitiert von einem starken Geschäft mit Mais- und Sojasaatgut in Südamerika. Im ersten Halbjahr 2016/17 habe sich der Umsatz um fast 28 Prozent auf 280 Millionen Euro erhöht, teilte das Unternehmen aus dem niedersächsischen Einbeck am Dienstag mit.

Vor allem in Brasilien hätten sich die Erlöse bei Mais mehr als verdoppelt, aber auch in Argentinien habe das Geschäft an Fahrt gewonnen. Der operative Verlust (Ebit) schrumpfte um mehr als ein Drittel auf rund 70 Millionen Euro. Aufgrund der Saisonalität seines Geschäfts erzielt KWS nur 20 Prozent seiner Umsätze im ersten Halbjahr und schreibt traditionell in diesem Zeitraum rote Zahlen.