An diesem Donnerstag soll es vor allem um Zahlen gehen: Und schon schwärmt der charmante Bühlbecker vom schlechten Wetter und Nieselregen statt Altweibersommer. Denn die haben dem Unternehmen einen „Traumstart“ der Saison mit den Weihnachtsartikeln beschert. Den brauchen die Saisonartikel wie Aachener Printen und Dresdener Stollen auch.

Denn die Jahreszahlen zeigen: Der Mittelständler mit Sitz in Aachen konnte den Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr nur leicht von 651 Millionen auf 654,5 Millionen steigern. Und das auch nur dank der Jahresartikel wie Bio-Gebäck. Denn das Jahresgebäck – also Kekse, deren Verkauf nicht nur an Weihnachten gebunden sind – legten immerhin und zwei Prozent zu. Das Weihnachtsgebäck schaffte nur rund den Vorjahresumsatz.



„Der Markt der Süßigkeiten stagniert“



„Der Markt der Süßigkeiten stagniert“, sagt Bühlbecker. Wie also weiter Umsatz und Gewinn (dazu schweigt der Firmenchef) steigern? Zum Beispiel in anderen Ländern. Denn 76 Prozent des Umsatzes macht Lambertz in Deutschland. Im Ausland sieht der Familienunternehmer noch Luft nach oben. Zum Beispiel auf dem osteuropäischen und russischen Markt. Dort verkaufte Lambertz für rund 41,5 Millionen Euro Gebäck, unter anderem Lebkuchen mit veränderter Rezeptur, der im Werk in Polen hergestellt wird.

Oder aber die USA, wo der Vertrieb bisher über die Discounter läuft. Auch Brasilien kann sich Bühlbecker als neuen Markt vorstellen. Da ist die Konkurrenz besser, muss der Firmenchef zugeben. Bühlbeckers Erklärung: Printen und Lebkuchen seien nicht leicht im Ausland zu etablieren: „Was man nicht kennt, das kauft man nicht.“ Oder aber der Ausbau der Bio-Produkte, die dem veränderten Konsumverhalten geschuldet ist, könnten den zukünftigen Umsatzzuwachs bringen.

Dieses Jahr jedenfalls sei das Weihnachtsgeschäft gut angelaufen, so Bühlbecker. 150 LKW verlassen täglich die acht Produktionsstätten, 180.000 Paletten stehen bereit, um die Händler zu versorgen. Das Unternehmen geht davon aus, dass Lebkuchen & Co. wieder ein Umsatzplus einfahren werden.