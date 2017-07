MünchenAmazon hat seinen Lebensmittel-Lieferdienst Fresh rund zweieinhalb Monate nach dem Deutschland-Start als zweite Region in Hamburg eingeführt. Der Service sei zunächst in Teilen der Hansestadt verfügbar, teilte der US-Konzern am Mittwoch mit. Amazon Fresh war Anfang Mai in Berlin und Potsdam mit einem Sortiment von rund 85.000 Artikeln gestartet.