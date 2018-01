Der weltgrößte Einzelhändler Walmart tut sich im japanischen Lebensmittelgeschäft mit dem heimischen Internethändler Rakuten zusammen. Beide gründen ein Joint-Venture mit dem Namen Seiyu GK, wie der US-Konzern am Freitag ankündigte. Walmart sucht seit einiger Zeit nach neuen Wegen, um sein internationales Geschäft anzuschieben, das zuletzt unter den Wirtschaftsproblemen in Brasilien und der Konkurrenz in Großbritannien litt. Das Joint-Venture wird ab Mitte des Jahres die bisherige Online-Sparte von Walmart in Japan ersetzen. Kunden können dann über die Rakuten-Internetseite Gemüse, Reis & Co. bestellen, die dann von Seiyu GK ausgeliefert werden. Finanzielle Details nannten beide Unternehmen nicht.

In China verfolgten die Amerikaner eine ähnliche Strategie. Dort verkauften sie ihre Internetseite an die heimische Nummer zwei, JD.com, und erwarben eine Beteiligung.