 Warum Edeka ins Geschäft mit kleinen Märkten einsteigt

Edeka stößt damit in einen Markt vor, der bisher vom Dauerrivalen Rewe dominiert wird. Der hat sich mit „Rewe to go“ seit 2011 einen Vorsprung bei dem Konzept für kleine Standorte erarbeitet, seit drei Jahren kooperiert Rewe dafür auch mit Aral-Tankstellen. Bei der Edeka gab es entsprechende Initiativen bisher eher nur vereinzelt. Einige Kaufleute betreiben bereits Läden, die ähnlich aufgestellt sind wie die das Rewe-Pendant.

München ist um ein neues Supermarktkonzept reicher. Am Montag eröffnet Edeka Südbayern die ersten drei Filialen unter der Marke Edeka Xpress. Das Angebot in der Münchener Innenstadt ist abgestimmt auf die Bedürfnisse des eiligen Städters und Pausenkäufers: Convenience-Produkte von Salaten, über geschnittenes Obst bis zu Smoothies. Zusätzlich gibt es klassische Supermarktware und einen kleinen Gastronomiebereich.

So zum Beispiel im Düsseldorfer Hauptbahnhof, in dem sich Reisende mit den wichtigsten Dingen für die Fahrt aber auch Dingen des täglichen Bedarfs eindecken können. Die Regionalgesellschaft Minden-Hannover betreibt in Hildesheim mit „Edeka Express“ einen Laden, der stark auf frische Backwaren setzt. Mit Spar-Express gibt es auch ein Convenience-Konzept, das sich an Franchisenehmer richtet.